Başak Cengiz doğum gününde mezarı başında anıldı

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Cengiz, doğum gününde mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, abisi Fatih Cengiz ve arkadaşları katıldı. 29. doğum gününü unutmayan arkadaşları, mezarı çiçeklerle donattı. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise İnstagram hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı: Doğum günün kutlu olsun meleğim. Böyle anlaşmamıştık seninle biz hiç ayrılmayacaktık...