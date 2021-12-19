Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Zübeyde ile Seyit Karademir'in can taneleri Mina Sümeyye

Merve ile Ahmet Ersen'in yakışıklısı Kuzey Ersen

Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay

Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek

Merve ile Hasancan Acar'ın yakışıklısı Doruk Acar