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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Aralık 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 19 Aralık 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Zübeyde ile Seyit Karademir'in can taneleri Mina Sümeyye

    Merve ile Ahmet Ersen'in yakışıklısı Kuzey Ersen

    Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay

    Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek

    Merve ile Hasancan Acar'ın yakışıklısı Doruk Acar

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Aralık 2021
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