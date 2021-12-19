Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Zübeyde ile Seyit Karademir'in can taneleri Mina Sümeyye
Merve ile Ahmet Ersen'in yakışıklısı Kuzey Ersen
Nilüfer ile Said Kınay'ın yakışıklısı Baransel Ege Kınay
Alev ile Nusret Volkan Şimşek'in yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek
Merve ile Hasancan Acar'ın yakışıklısı Doruk Acar