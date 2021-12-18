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    • Yaşam
    • 18.12.2021 15:27
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    • 18.12.2021 16:00
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    SON DAKİKA: 3 aylık bebeğini döverek öldürdü! Mustafa Gaffar cezaevinde asılı halde bulundu

    Son dakika haberleri... Antalya'da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Mustafa Gaffar, 3 aylık bebeği Elif Ada Topcu'yu döverek öldürmüştü. Antalya E Tipi Cezaevinde tutuklu olan Mustafa Gaffar kaldığı koğuşta ranzaya asılı halde bulundu. Mustafa Gaffar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşte kan donduran olay ve sonrasında yaşananların ayrıntıları...

    3 aylık bebeğini döverek öldürmüştü! Cezaevinde öldü

    Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde 16 Kasım tarihinde 3 aylık bebeğini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gaffar.(24) tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevinde ranzaya çarşafla asılı olarak bulundu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Gaffar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    TUTUKLANMIŞTI
    Yaşana korkunç olayın ardından Mustafa Gaffar çıkarıldığı adli makamlar tarafından Antalya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Bu sabah koğuşuna giren ceza infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar çarşafla ranzaya asılı olarak buldu.

        Görevliler tarafından yapılan incelemede Mustafa Gaffar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        NE OLMUŞTU?
        Mustafa Gaffar Serik İlçesi Orta Mahallesi 1071 sokakta yaşayan Beyza Nur Erol'un, 3 aylık kızı Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü ortaya çıkmıştı.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda kaldırılmıştı. Ardından Elif bebeğe otopsi yapılmıştı.
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            Haberler Yaşam SON DAKİKA: 3 aylık bebeğini döverek öldürdü! Mustafa Gaffar cezaevinde asılı halde bulundu
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