SON DAKİKA: 3 aylık bebeğini döverek öldürdü! Mustafa Gaffar cezaevinde asılı halde bulundu

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde 16 Kasım tarihinde 3 aylık bebeğini darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gaffar.(24) tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevinde ranzaya çarşafla asılı olarak bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Gaffar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TUTUKLANMIŞTI
Yaşana korkunç olayın ardından Mustafa Gaffar çıkarıldığı adli makamlar tarafından Antalya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Bu sabah koğuşuna giren ceza infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar çarşafla ranzaya asılı olarak buldu.