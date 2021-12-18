Kırıkkale'de intihar etmeye kalkan baba omuzundan çıkan kurşunla kapı arkasında kendini ikna etmeye çalışan kızı öldürdü

Kırıkkale'de 2 hafta önce 37 yaşındaki E.K, evinde intihar etmeye karar verdi. Odaya kendini kilitledi. Kasadaki tabancasını alarak ateşledi.O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki H.K, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan E.K, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızının öldüğünü öğrenen E.K, büyük şok yaşadı. Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Yaşam
- 18.12.2021 Gazete