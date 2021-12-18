Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kırıkkale'de intihar etmeye kalkan baba omuzundan çıkan kurşunla kapı arkasında kendini ikna etmeye çalışan kızı öldürdü

    E.K adlı kişi silahla intihara kalkıştı. Omzundan çıkan kurşun, kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan kızı H.K'nin canını aldı. Baba ise gerçeği tutuklanınca anladı.

    En baba dram
    Kırıkkale'de 2 hafta önce 37 yaşındaki E.K, evinde intihar etmeye karar verdi. Odaya kendini kilitledi. Kasadaki tabancasını alarak ateşledi.O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki H.K, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan E.K, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızının öldüğünü öğrenen E.K, büyük şok yaşadı. Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TİP’li Sera Kadıgil haddini aştı!
    Haberler Yaşam Kırıkkale'de intihar etmeye kalkan baba omuzundan çıkan kurşunla kapı arkasında kendini ikna etmeye çalışan kızı öldürdü
        SON DAKİKA