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    Kuraklık Büyük Menderes Nehri'ni vurdu! Büyük korkuya neden oldu

    Dünyanın en büyük problemlerinden biri iklim sorunu bu yıl iyice kendini hissettirdi. Kuraklık Büyük Menderes Nehri’ni vurdu. Suyun büyük ölçüde çekilmesi, herkesi korkuttu. İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve düynadan haberleri...

    Tehlike çok büyük

    İklim sorunu, dünyanın gündemindeydi. Kuraklık da bu yıl kendini iyice hissettirdi. Yürek sızlatan görüntüyse Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nden geldi. Kuraklığın vurduğu nehirde sular büyük ölçüde çekildi. Önceki gün gerçekleşen yağışlarla tarlalar bir miktar suya duysa da çiftçiler endişeli olduklarını söyledi. Çiftçi Ahmet Dişçi, "Kuraklık nedeniyle bu yıl ektiğim ürünlerde zararım oldu. Ancak şu an toprak suya doydu" dedi.



    GÖL KÖPÜRDÜ
    Bir korkutan görüntü de Burdur'dan geldi. Kuruma tehlikesi yaşayan Burdur Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan köpüklenme tedirgin etti. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, "Gölde oluşan köpürme kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpürmesi nedeniyledir" dedi.

    İPUCU CEPTE
    Hollywood yıldızı Alec Baldwin Rust filmi çekimleri sırasında silahı yanlışlıkla ateşledi. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Savcılık Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri istedi! Baldwin'in mesajları, e-postalar ve internet arama geçmişi incelenecek...



        AYRILIK CİNNETİ
        Mersin'de bir zücaciye dükkanında çalışan Feriha Temiz (41), birlikte yaşadığı tantuni dükkanı işletmecisi Metin Masat'ı (59) terk etti. Dün sabah dükkana gelen Temiz, karşısında Masat'ı buldu. İkili arasında, sokak ortasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Masat, kadına kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Temiz, hayatını kaybetti. Aynı silahla intihara kalkışan Masat, ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



        HALAY BAŞI CiNAYETi
        İzmir'de önceki akşam bir salonda yapılan düğüne katılan Suriyeli davetliler arasında "Halay başı olma" nedeniyle kavga çıktı. Hasan H., Bozan, Velid ve Muhammed Hamiş'i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bozan Hamiş, hayatını kaybetti. Katil zanlısı, yakalandı.



        KÖYANTİNA
        Bilecik'in Küplü Köyü'nde cenaze sonrası COVİD-19 paniği yaşandı. 27 kişinin testi pozitif çıktı. Muhtar Hüseyin Demirbaş sıkı tedbirler aldı. Köydeki tüm kahvehaneleri kapattı. "İleriki günlerde yeniden durum değerlendirmesi yapıp, açılıp açılmayacağına karar vereceğiz. Dün köyde hiç vaka çıkmadı" açıklaması yaptı.



            SARE YAŞASIN
            Antalya'da Süleyman- Tülay Uluçay'ın 1.5 yaşındaki kızları Sare, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. İyileşmesi için gen tedavisi olması gerekliydi. Ailenin başlattığı yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Anne Uluçay ise kızının tedavisi için 13.5 kilonun altında olması gerektiğini, bu yüzden de kısıtlı beslendiğini söyledi. "Sare'nin son bir kilosu kaldı. Çocuğumu istediğim gibi besleyemiyorum. Tek çaremiz, umudumuz bu tedavi. Kızım 5 makineye bağlı yaşıyor. Sesimizi duyun" dedi.



            ACI HABER GELDİ
            Trabzon'da M.E, 7 Aralık akşamı eşi Y.E.'yle tartıştı. Evdeki 3 aylık kediyi duvara fırlattı! Beyninde ödem oluşan kedi, 10 günlük çabaya rağmen kurtarılamadı. Cani adam hakkında soruşturma açıldı.



            ACİL'LİG' OLDULAR
            COVİD-19, futbolu hedef aldı. İngiltere'de Premier Lig'de son bir haftada 50'den fazla vaka çıktı. İspanya'da da kaos vardı! La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Asensio, Bale, Lunin ve Rodrigo'nun testleri pozitif çıktı! Önceki gün de Luka Modric ve Marcelo'nun testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Kulüpte toplam hasta sayısı 7'ye ulaştı.



                2 TALİHLİYE 237'ŞER BİN
                10 BİLEN 2 kişi, 237 bin 830'ar lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 132'şer lira, 8 bilenler 298'er lira, 7 bilenler 55'er lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                SÖZÜN BİTTİĞİ YER
                Antalya'da Volkan Yılmaz, sevgilisiyle dışarı çıktı. Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A, arkadaşına laf attı. Tepki gösterince kavga yaşandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı.



                DOLARLARI VERSAY
                Fransa'nın simgesi olan Versay Sarayı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacak. Alıcı 50 milyon dolar ödeme yapacak. Otel olacak.

                EMSAL KARAR
                Anayasa Mahkemesi COVİD-19'la ilgili emsal bir karara imza attı. Diyarbakır Bismil'de yaşayan bir kadına 29 Mayıs 2020'de sosyal mesafeye uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz edince Anayasa Mahkemesi, durumu hak ihlali saydı.

                EŞEK-SIPA SÖZÜ SUÇ
                Yargıtay, duruşma salonundaki tartışmaya el koydu. 'Eşek, sıpa' diye bağıran sanığı suçlu buldu.

                SAHTE İÇKİ KATLİAMI
                Sahte içkiden ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı. 85 zehir taciri, gözaltına alındı.

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                Beş şehir için arama izni verildi!
                Haberler Yaşam Kuraklık Büyük Menderes Nehri'ni vurdu! Büyük korkuya neden oldu
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