Kuraklık Büyük Menderes Nehri'ni vurdu! Büyük korkuya neden oldu





SARE YAŞASIN

Antalya'da Süleyman- Tülay Uluçay'ın 1.5 yaşındaki kızları Sare, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. İyileşmesi için gen tedavisi olması gerekliydi. Ailenin başlattığı yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Anne Uluçay ise kızının tedavisi için 13.5 kilonun altında olması gerektiğini, bu yüzden de kısıtlı beslendiğini söyledi. "Sare'nin son bir kilosu kaldı. Çocuğumu istediğim gibi besleyemiyorum. Tek çaremiz, umudumuz bu tedavi. Kızım 5 makineye bağlı yaşıyor. Sesimizi duyun" dedi.