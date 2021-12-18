Kuraklık Büyük Menderes Nehri'ni vurdu! Büyük korkuya neden oldu

İklim sorunu, dünyanın gündemindeydi. Kuraklık da bu yıl kendini iyice hissettirdi. Yürek sızlatan görüntüyse Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nden geldi. Kuraklığın vurduğu nehirde sular büyük ölçüde çekildi. Önceki gün gerçekleşen yağışlarla tarlalar bir miktar suya duysa da çiftçiler endişeli olduklarını söyledi. Çiftçi Ahmet Dişçi, "Kuraklık nedeniyle bu yıl ektiğim ürünlerde zararım oldu. Ancak şu an toprak suya doydu" dedi.
GÖL KÖPÜRDÜ
Bir korkutan görüntü de Burdur'dan geldi. Kuruma tehlikesi yaşayan Burdur Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan köpüklenme tedirgin etti. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, "Gölde oluşan köpürme kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpürmesi nedeniyledir" dedi.
İPUCU CEPTE
Hollywood yıldızı Alec Baldwin Rust filmi çekimleri sırasında silahı yanlışlıkla ateşledi. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Savcılık Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri istedi! Baldwin'in mesajları, e-postalar ve internet arama geçmişi incelenecek...