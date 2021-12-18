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    Eğitimini devlet bursuyla tamamlayan öğretmen Sedat Emrem'den vatan dersi!

    Sedat Emrem, eğitimini devlet bursuyla tamamladı. Erzurum’daki köy okuluna öğretmen olarak atandı. Başlattığı ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyasıyla 18 ilde 82 kütüphane kurmayı başardı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Devlet babama borcumu ödüyorum.

    Ali Altundaş
    Vatan dersi

    Günün en güzel haberi Erzurum'dandı. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Sedat Emrem, 5. sınıfa giderken devlet bursunu kazandı.



    Bir yandan okudu, bir yandan da ailesiyle birlikte tarlalarda çalıştı. Üniversiteyi yine devlet bursuyla tamamlayan Emrem, 2018'de Erzurum Hınıs'taki Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na atandı. Okuldaki kütüphanede yeterli kitap olmadığını görünce de kolları sıvadı.



    Sosyal medyadan 'Bir Kitap Bir Umut' adında kampanya başlattı. Önce kendi okulunun kütüphanesi kitaplarla donattı. Ardından kampanya sınırları aşarak 65 ile yayıldı. Tam 18 ilde 82 kütüphane kurmayı başardı. 115 bin kitabı 65 ildeki 280 okula ulaştırdı. Sözleriyle herkesi duygulandırdı: Ben zorlukla büyüdüm. Bize babalığı devlet yaptı. Şimdi biz de evlatlık borcumuzu ödeyelim diyoruz.


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