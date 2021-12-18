Eğitimini devlet bursuyla tamamlayan öğretmen Sedat Emrem'den vatan dersi!





Sosyal medyadan 'Bir Kitap Bir Umut' adında kampanya başlattı. Önce kendi okulunun kütüphanesi kitaplarla donattı. Ardından kampanya sınırları aşarak 65 ile yayıldı. Tam 18 ilde 82 kütüphane kurmayı başardı. 115 bin kitabı 65 ildeki 280 okula ulaştırdı. Sözleriyle herkesi duygulandırdı: Ben zorlukla büyüdüm. Bize babalığı devlet yaptı. Şimdi biz de evlatlık borcumuzu ödeyelim diyoruz.







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