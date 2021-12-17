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    • Yaşam
    • 17.12.2021 22:01
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    • 17.12.2021 22:47
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    İzmir'de 'Tefeci Menize'ler çetesine operasyon!

    İZMİR'de bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faizle borç para verip karşılığında çek, senet ve sözleşmeler alıp sonra da cebir, şiddet ve baskıyla alacaklarını çok yüksek faizlerle tahsil eden 'Tefeci Menize' olarak bilinen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

    DHA
    ’Tefeci Menize’ler çetesine operasyon!

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Aralık'ta; bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa, faizle borç para verip karşılığında teminat olarak çek, senet alıp borcunu ödeyemeyenlerden de cebir, şiddet, darp ve baskıyla alacaklarını çok yüksek faizlerle tahsil eden çeteye operasyon düzenledi.

    ŞÜPHELİLERDEN 6'SI KARDEŞ
    Polis ekipleri 12 adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda; Konak ilçesinde Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde faaliyet gösteren 'Tefeci Menize' olarak bilinen S.M, C.M, E.M, Ş.M, Ş.M, B.M, N.K. adlı 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sının kardeş olduğu öğrenildi.

    Adreslerde yapılan aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram metanfetamin ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., Ş.M., C.M., B.M. tutuklanırken N.K. ve E.M. adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan Ş.M. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de 'Tefeci Menize'ler çetesine operasyon!
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