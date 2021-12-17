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    • Yaşam
    • 18.12.2021 06:27
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    • 18.12.2021 06:27
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    Tokat’ta palet fabrikasında yangın

    Tokat'ta bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Tokat’ta palet fabrikasında yangın

    Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi'nde Mustafa Güleç'e ait palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde başlayan ve yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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