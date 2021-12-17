Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi! Devrilen ağaçların altında kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı





Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Aksaray'da da etkisini sürdürüyor. Dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlaya kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.