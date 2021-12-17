Aksaray'da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi! Devrilen ağaçların altında kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı

Aksaray'da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Beyaza bürünen kentte yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Aksaray'da da etkisini sürdürüyor. Dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlaya kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.