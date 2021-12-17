İstanbul'da Pilotaj Bölümü öğrencisi Ahmet'e çarpan sürücü 420 bin lira tazminat ödeyecek

Zeytinburnu ilçesinde 27 Nisan 2018'de Mustafa E., Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi. Bunun üzerine Mustafa E. aracını Zeytinburnu sahilde durdurdu ve Selimhan ile birlikte araçtan indi.

Bu sırada Sedat Yiğiter, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek Ahmet Selimhan Şimşek'e çarptı. Şimşek hayatını kaybetti. Yargılama sürerken Ahmet Selimhan Şimşek'in ailesi tazminat talebinde bulundu. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Sedat Yiğiter'in davacı olan aileye 260 bin lira maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Savcı, Yiğiter'in makas atığı için kazaya neden olduğunu belirterek, 8 yıla kadar hapis cezası talep etti. Bu dava da önümüzdeki günlerde karara bağlanacak. Büşra ÇOBAN