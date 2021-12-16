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    • Yaşam
    • 17.12.2021 01:31
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    • 17.12.2021 01:31
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    Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu! Boğazı kesilmiş halde...

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan Nebahat Er (35), evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Er'in boğazında kesik olduğu belirlendi. Nebahat Er'in bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

    DHA
    Yalnız yaşayan kadının evinde dehşet! Boğazında kesik...

    Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

    BOĞAZINDAKİ KESİK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Nebahat Er'in cesediyle karşılaştı. Nebahat Er'in boğazındaki kesik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, bıçak da bulundu. Nebahat Er'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nebahat Er'in bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu! Boğazı kesilmiş halde...
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