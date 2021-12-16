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    • Yaşam
    • 17.12.2021 03:35
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    • 17.12.2021 03:37
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    Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis inşaat alanına düştü! 5 kişi yaralandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü birkaç metre yükseklikten üst geçit inşaat alanına düştü. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. İşte haberin tüm detayları...

    AA
    Bursa’da servis inşaat alanına düştü!

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün üst geçit inşaat alanına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



    Balıkpazarı Mahallesi Armutlu yolunda Hasan Bilgin idaresindeki 16 S 7162 plakalı servis minibüsü, birkaç metre yükseklikten üst geçit inşaat alanına düştü.



    Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
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        Haberler Yaşam Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis inşaat alanına düştü! 5 kişi yaralandı
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