Son dakika: Omicron varyantı ne zaman bitecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden flaş Omicron varyantı açıklaması: Endemiye dönüşecek

Vaka sayısı 100 bin kişide 131.98 azalan Osmaniye en çok düşüşün yaşandığı iller arasında da 2'nci oldu. Her 100 bin nüfusta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında önceki hafta 8'inci olan Çanakkale, bu hafta ilk sıraya çıktı. Ayrıca Çanakkale, 100 bin kişideki vaka sayısının 92.32 artmasıyla ülke genelinde en çok yükseliş yaşanan il oldu. Vaka sayısı 162.98 azalan Tunceli, bu hafta en çok düşüş yaşanan il olarak kayıtlara geçti. Böylece Tunceli, en fazla vakanın görüldüğü iller içinde 2'nci sıradan 17'nciliğe geriledi.