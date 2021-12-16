Moda'da apartman kapısına idrarını yapan magandalar, kendilerini uyaranlara saldırdı

Şehir eşkiyaları bu kez İstanbul Kadıköy'de ortaya çıktı. Bir maganda, Moda'da bir apartmanın girişine idrarını yaptı. Durumu fark eden Okan-İlke Duman çiftinin kendisine tepki göstermesi üzerine kavga çıktı!

İkazların ardından apartman sakini kadının üzerine idrarını yapan şüpheliye, eşi yumruk attı. Daha sonra 4 kişi, apartman sakinine saldırdı!

Sanatçı Ayhan Sicimoğlu olayı Instagram hesabından paylaştı.

"4 kişi arkadaşıma saldırıyor, 'Öldürün öldürün' diye yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar" diyerek olayı anlattı. Olayın sosyal medyada yayılmasının üzerine polis, magandalardan ikisini yakaladı. Ancak savcı serbest bıraktı.