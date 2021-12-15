Merzifon'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı





YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK



Baskın yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve müşterilerin isimlerinin bulunduğu ajandalar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.