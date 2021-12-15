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    • Yaşam
    • 15.12.2021 11:52
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    • 15.12.2021 12:34
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    Merzifon'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

    Amasya’nın Merzifon ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temini yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    AA
    Merzifon’da fuhuş baskını!

    Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

    Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Öte yandan İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adrese baskın yapıldı.



        Baskınlarda fuhuş baronu Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 15 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadının da kurtarıldığı öğrenildi.



        YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

        Baskın yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve müşterilerin isimlerinin bulunduğu ajandalar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Öte yandan, 11 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.
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