Hemşirelere röntgenci estetik cerrah şoku: Anahtar deliğinden bizi gözetleyerek taciz etti!

İzmit'te hemşireler A.K. ve A.S., çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrahı H.M.A.'nın kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Yaklaşık 6 aydır muayenehanede çalışan A.K. ve A.S., doktor H.M.A.'nın giyindikleri odayı anahtar deliğinden gözetlediğini iddia etti. Doktor H.M.A. hakkında, hemşirelere yaklaşamaması için 15 gün süreli uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Hemşirelerden A.K. polise verdiği ifadesinde, "İş yerinin içerisinde hem dinlenme hem de üzerimizi değiştirme amaçlı kullandığımız bir oda bulunmaktadır. 6 Aralık günü öğleden sonra bu odada giyindiğim sırada kapının arkasında alt taraftan görünen bir gölge gördüm. Kapıdan dışarıya baktığımda da kimseyi göremedim. Konuyu aynı iş yerinden arkadaşım A.S. ile paylaştım. Bulunduğumuz iş yerinin zemini beyaz bir zemindir.
Biz kapının arkasına geçerek gerçekten birinin gelip gelmediğini kontrol ettiğimizde, kapının önünde biri durduğu zaman bir gölge oluştuğunu tespit ettik. Ayrıca doktor H.M.A., biz merdivenlerden çıkarken hep önden yürümemizi isterdi. Biz kadınlara saygısı gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk. Ancak arkadaşım A.S. bana, doktorun kalça bölgeme baktığını söyledi. Bunun üzerine bir daha doktor H.M.A.'dan önce merdiven çıkmadım. Sürekli kalça bölgeme bakıp aynı zamanda kapı önünden beni röntgenlediğini düşündüğüm H.M.A. hakkında şikayetçiyim" dedi.