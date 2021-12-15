Hemşirelere röntgenci estetik cerrah şoku: Anahtar deliğinden bizi gözetleyerek taciz etti!

Üzerimi değiştirdikten sonra ikinci kez kapı deliğinden baktığımda, H.M.A.'nın eğilmiş vaziyette, ancak kapıya uzak bir noktada durduğunu gördüm. Sonra içeride çok az daha durdum ve son kez kapı deliğinden baktığımda da H.M.A. ile yine göz göze geldik. Artık dayanamayarak kapıyı açtım ve 'Hocam siz ne yapıyorsunuz? Neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz?' dedim. Bana böyle bir olayın olmadığını söyledi. Ben birkaç gün önce aynı olayı arkadaşım A.K. de yaşadığı için, zaten kendisinin göremeyeceği bir noktada üzerimi değiştirmeye gayret gösterdim. 10 Aralık günü aynı iş yerinde artık çalışamayacağım için konuyu ailemle paylaştım. İstifa dilekçemi de aynı gün iş yerine giderek H.M.A.'nın masasına bıraktım. Beni kapı deliğinden gözetleyerek röntgencilik yapan H.M.A. hakkında şikayetçiyim."

İddiaları reddeden doktor H.M.A. ise olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.