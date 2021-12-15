Beşiktaş'ta feci kaza! Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı: 2 yaralı





YAVUZ'UN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Özge Yavuz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.