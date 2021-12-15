Beşiktaş'ta feci kaza! Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan yattı: 2 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi, Yeşilçimen Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Özge Yavuz'un kullandığı 34 CUG 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada Özge Yavuz otomobilde sıkıştı.
YAVUZ'UN DURUMU AĞIR
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Özge Yavuz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.