İzmir’de acı son! Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan E.B. (23) idaresindeki hafif ticari araç, otoyol üzerinde yürümekte olduğu ileri sürülen erkek şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce ileriye savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.