İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede tecavüz kabusu (Yaşam haberleri)

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir sitede, yabancı uyruklu A.A, asansörde Özbek kıza tecavüz girişiminde bulundu. Saldırgan daha sonra genç kıza tekme atarak kaçtı. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan korkunç olay saniye saniye kameraya yansıdı.

YOL ARKADAŞI

Trabzon'da TIR şoförü Samet Ayyıldız, 3 ay önce yolda yaralı bulduğu kediyi sahiplendi. Can dostunu bir an olsun yanından ayırmayan Ayyıldız, "Çok iyi bir arkadaş. Ama TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Bu yüzden sahiplendireceğim" dedi.

VAN GÖLÜ KURUYOR

Kuraklık, Türkiye'nin göllerini de etkiledi. Bitlis Adilcevaz'da gölün çekilmesiyle mikrobiyalitler kendini gösterdi. Bölgeye akın eden vatandaşlar, gölde böylesine bir çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Mikrobiyalitlerin bol bol fotoğrafını çekti.

ZAYIFTI HASTAYDI DİRENEMEDİ!

Odamda alkol, ecstasy ve kokain aldım. Yanına oturup ateşine baktım. Bağırınca elimle ağzını kapattım. Zayıftı, hastaydı, direnemedi. Hareketsiz kalıncaya kadar ağzını bırakmadım. Sonra da testere ile parçaladım.

İYİLİK ZAMANI

İstanbul'da Zeynep Karakaya'nın (6) kemik iliği yetersizdi. Tek çare ilik nakliydi. Anne Ceylan Karakaya, yardım istedi: Ne olur Kızılay'a kök hücre bağışı yapın.

KARAKIŞ BASTIRDI

Batı bölgeleri sağanak yağışa teslim oldu. Edirne'de sel sularına kapılan bir kişi boğularak öldü.

YÜKSEK GERİLİM

Adanalı Hasan Z. (17), fazla içti. Parktaki direğe tırmanıp elektrik teline temas etti. Akıma kapılarak can verdi.



ONUN ARABASI VAR!

Artvin Arhavi Yolgeçen Köyü'nde yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi Emine Akkaya (88) 36 yıldır otomobil kullanıyor. Hiç kaza yapmayan trafik cezası bile bulunmayan Akkaya, rahatlıkla seyahat edebiliyor. İlçeye kendi aracıyla gidip gelen Akkaya'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bastonuyla arabaya binen fakat direksiyon koltuğuna oturunca usta şoför haline gelen Akkaya, aynı zamana oldukça dikkatli bir sürücü.

102 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 102 milyon 685 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 122'şer bin lira, 4 bilenler bin 806'şar lira, 3 bilenler 108'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

224 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 224 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 948'er lira, 8 bilenler 264'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.