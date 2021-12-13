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    • Yaşam
    • 14.12.2021 00:38
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    • 14.12.2021 00:40
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    Sivas'ta 'dur' ihtarına uymayan şahıs polis aracına çarptı!

    Sivas'ta S.D isimli kadını alıkoyduğu ihbarı yapılan Y.A otomobille kaçmaya çalışırken, yolda önlem alarak 'dur' ihtarı yapan polis aracına çarptı. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı.

    ’Dur’ ihtarına uymadı!

    Sivas'ta S.D (26) isimli kadını alıkoyduğu ihbarı yapılan Y.A. (27), otomobille kaçmaya çalışırken, yolda önlem alarak 'dur' ihtarı yapan polis aracına çarptı.

    Olay saat 23.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerine Y.A'nın, daha önceden tanıdığı S.D. isimli kadını 58 BV 087 plakalı otomobil içerisinde alıkoyduğu ihbarı geldi.

    2'Sİ POLİS 4 YARALI
    İhbar üzerine polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Kontrol noktasına gelen otomobil, polislerin 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan Y.A.'nın kullandığı otomobil Saitpaşa Caddesi Karaağaç Köprüsü üzerinde polis ekip aracına çarptı.

    Kazada şüpheli Y.A. ve S.D. ile ekip aracında bulunan polis memurları O.D. ve F.K. yaralandı.

    Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta 'dur' ihtarına uymayan şahıs polis aracına çarptı!
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