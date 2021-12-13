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    • Yaşam
    • 13.12.2021 08:55
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    • 13.12.2021 09:49
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    "Tek elle teli tutunca elektrik çarpmaz" diyen genç feci şekilde yanarak can verdi

    Adana'da parkta beraber oturduğu arkadaşına "Elektrik telini tek eli ile tutunca elektrik çarpmaz" dedikten sonra elektrik direğine çıkıp, telleri tuttuğu öne sürülen Hasan Z. (17), akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Haberin detayları...

    DHA
    Elektrikle oyun, ölümle bitti

    Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Z., gece arkadaşı L.K. (20) ile birlikte mahalledeki parka geldi. Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti.

    Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini et el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı. Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

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    Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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        Haberler Yaşam "Tek elle teli tutunca elektrik çarpmaz" diyen genç feci şekilde yanarak can verdi
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