"Tek elle teli tutunca elektrik çarpmaz" diyen genç feci şekilde yanarak can verdi

Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini et el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı. Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.