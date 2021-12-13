Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.
Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi. Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.
- Yaşam
- 13.12.2021 08:53
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- Son Güncelleme:
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- 13.12.2021 08:55
3 kentte uçak seferleri iptal edildi! Mardin, Diyarbakır ve Batman'da ulaşıma sis engeli
Son dakika haberine göre Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken; Mardin, Diyarbakır ve Batman'da uçak seferleri iptal oldu.
Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.