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    • Yaşam
    • 14.12.2021 04:33
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    • 14.12.2021 04:33
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    Konya'da alkollü şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı! Baldızını yaralayınca eşi de onu yaraladı

    Konya'da alkollü bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evine tabancayla geldi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, yanında getirdiği tabancayla baldızını yaraladı. Şahsın elinden silahı alan karısı aynı tabancayla kocasını yaraladı.

    İHA
    Konya’da boşanacağı eşinin evini silahla bastı!

    Konya'da boşanma aşamasındaki karısının yaşadığı eve gelen alkollü bir kişi, yanında bulunan tabanca ile baldızını yaralarken, çıkan kavgada şahsın elinden silahı alan karısı aynı tabanca ile kocasını yaraladı.



    Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ergün K. (27), alkollü bir şekilde uzaklaştırma kararı bulunan sokakta site içerisinde bulunan karısının yaşadığı eve geldi.



    Çıkan sözlü tartışmanın ardından Ergün K. yanında bulunan tabancayla karısı Ersen K.'nin kız kardeşi Ebru Ç.'yi karnından yaraladı. Bu sırada çıkan arbedede Ersen K. kocasının elindeki tabancayı alarak Ergün K'yi bacağından yaraladı.



        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.



        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Elinden aldığı silahla kocasını yaralayan Ersen K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Konya'da alkollü şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı! Baldızını yaralayınca eşi de onu yaraladı
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