Emirhan Demirok, Müge Anlı’ya geldi! Eşi Birsen’in asker arkadaşı Halil’le kaçtığını öğrendi!

Atv'nin reyting rekorları kıran yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'yi ekrana kilitledi. Programda dün yaşananlarsa herkesi şaşkına çevirdi! Hatay'da yaşayan Emirhan Demirok, 4 gündür haber alamadığı 2.5 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi Birsen Demirok'un 5 Aralık'ta simit almak için evden çıktığını, bir daha da dönmediğini söyledi. Anlattıkları ise oldukça ilginçti.

'DÖN' DEMESİ FAYDA ETMEDİ

"Ben askerdeyken üst devrem Halil'in telefonundan eşimle konuşuyordum. O da Birsen'in aklına girmiş. 'Kocandan boşan' demiş. Karımın geri dönmesini istiyorum" dedi. Kendisini terk eden eşi Birsen'e de "Dön aşkım, bir tanem, sevgilim" diye seslendi. Dün, Birsen ve Halil canlı yayında Emirhan'la yüzleşti! Daha vönce 2 evlilik yaptığını söyleyen Birsen Demirok "Halil'le çok mutluyum. Onun yoluna canım feda... Emirhan'a geri dönmeyeceğim. Boşanıp yeniden düğün yapacağız" dedi!

INSTAGRAM'DA TANIŞTIK

Emirhan Demirok, eşi Birsen'le Instagram'dan tanıştığını söyledi. "Bana DM'den mesaj attı. Öyle tanıştık. Sonra 'Evlenelim' dedi. Ben de evlenme teklif ettim" dedi.