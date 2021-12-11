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    • Yaşam
    • 12.12.2021 06:52
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    • 12.12.2021 06:52
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    Eğlence mekanında çıkan kavgada kan aktı! Yer: İstanbul

    İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

    Eğlence mekanında çıkan kavgada kan aktı

    Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


    DIŞARI ÇIKIP, KURŞUN YAĞDIRDI
    Kavgaya karışan gruplardan biri dışarı çıkarak beklemeye başladı. Kavga ettikleri grubun dışarı çıkmasının ardından bir kişi silahla diğer gruba ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 29 yaşındaki Abdülhamit Burç'un bacağına isabet etti

    AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Burç'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından saldırganları belirlemeye çalışıyor.

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    Haberler Yaşam Eğlence mekanında çıkan kavgada kan aktı! Yer: İstanbul
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