Kaza, saat 05.00 sıralarında Üsküdar, Zeynep Kamil Mahallesi, Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 BVE 845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Üsküdar'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Otomobil içerisinde bulunan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SIRASINDA ARKADAŞINI GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Yabancı uyruklu yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bir yakınını görüntülü arayarak konuşmaya çalıştı. Sağlık çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen telefonu kapatmayarak konuşmaya devam eden kazazede, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sedyeye alınan yaralı ambulansa binene kadar telefondaki arkadaşıyla görüntülü konuşmaya devam etti. Kaza sebebiyle otomobilden sızan yakıt ve yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlanarak temizlendi. Polis ekipleri otomobili kimin sürdüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.