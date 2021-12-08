Teoman Duralı’ya son görev

Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı (74), önceki gün hayata veda etti. Duralı için dün ikindi ezanına müteakiben Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bir alim olarak hayattan ayrıldı ama fikirleriyle yaşıyor" dedi. Duralı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
Duralı'nın cenaze törenine, akrabaları, öğrencileri ve çok sayıda siyasi katıldı.
Duralı'nın cenaze törenine, akrabaları, öğrencileri ve çok sayıda siyasi katıldı.