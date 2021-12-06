Son dakika: Aile boyu facia! Karısını öldüren adamın babası da katil çıktı

Son dakika haberi... Adana'da, Ekin Gökçe Yıldız'ı (20) göğsünden vurarak öldürdüğü iddia edilen 30 yaşındaki Tolga Avcı'nın babası Soner Avcı'nın da (53) katil olduğu ortaya çıktı.
Baba Avcı'nın, eşini fuhuş amaçlı taşıdığını ileri sürdüğü taksi şoförü Fazıl Yoğun'u öldürmek suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.
EŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
SABAH'ta yer alan habere göre, 24 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumunda, Ekin Gökçe Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu.