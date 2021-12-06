Son dakika: Aile boyu facia! Karısını öldüren adamın babası da katil çıktı

Soner Avcı'nın, "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığı için öldürdüğü öne sürüldü.