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    Milli bilardocu Semih Saygıner, 17 yıl aradan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu

    Milli bilardocu Semih Saygıner, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısırın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmayı başardı. Saygıner, rakiplerini bir bir geçerek Dünya Kupası'nın finalinde Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 17 yıl aradan sonra 7'nci kez şampiyon oldu.

    Rakibini 7 bitirdi

    Milli bilardocu Semih Saygıner, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısırın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmayı başardı.

    Saygıner, rakiplerini bir bir geçerek Dünya Kupası'nın finalinde Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 17 yıl aradan sonra 7'nci kez şampiyon oldu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajı yayımladı: Şampiyon Semih Saygıner'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımız'ı dinletenlere teşekkür ediyorum.

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