Milli bilardocu Semih Saygıner, 17 yıl aradan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısırın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmayı başardı.

Saygıner, rakiplerini bir bir geçerek Dünya Kupası'nın finalinde Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 17 yıl aradan sonra 7'nci kez şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajı yayımladı: Şampiyon Semih Saygıner'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımız'ı dinletenlere teşekkür ediyorum.