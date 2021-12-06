Diyarbakır’da kan donduran olay! Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı.