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    • Yaşam
    • 06.12.2021 12:17
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    • 06.12.2021 14:39
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    Diyarbakır’da kan donduran olay! Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

    Diyarbakır’da cinnet geçiren baba ailesini bıçakla delik deşik etti. Cani babanın 1 çocuğu ölürken 25 yerinden bıçakladığı eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı. Evde can pazarı yaşandığı anlarda iki çocuk babasından kaçarak hayatını kurtardı. Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Haberin detayları...

    İHA
    Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

    Diyarbakır'da cinnet getiren baba, ailesini bıçak ve makasla delik deşik etti. Boğazını kestiği çocuklarından 1'i hayatını kaybederken, 25 yerinden bıçakladığı eşi ve kızı ağır yaralandı.

    AİLESİNİ DOĞRAMAYA BAŞLADI!

    Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut B. (40) cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini doğramaya başladı.

    BAĞRIŞMALARI DUYAN KOMŞULAR...

    Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.'yi kanlar içerisinde buldu.

        Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

        Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

        2 ÇOCUK EVDEN KAÇARAK HAYATINI KURTARDI

        Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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