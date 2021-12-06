Anneye en güzel yılbaşı hediye fikirleri, seçenekleri! Anneye yılbaşı hediyesi ne alınır? 2021 yılbaşı hangi gün?

Aralık ayının ilk haftası yaşanırken Anneye yılbaşı hediyesi ne alınır? Sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni yıla az bir zaman kala hediye arayışı da hız kazandı annelerini mutlu etmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla hediye önerilerini merak eden ve unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler için Anneye en güzel yılbaşı hediye fikirlerini haberimizde derledik. Peki 2021 yılbaşı hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu kutlanacak?
YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl yılbaşı 31 Aralık Cuma günü kutlanacak, 1 Ocak resmi tatil olsa da bu yıl Cumartesi yani hafta sonuna denk geldiği için zaten resmi tatillerden olacak.
ANNEYE YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ
Kar küreleri yeni yıl için en uygun hediyelerden biridir. Bir çok mağaza yeni yıla özel kar küreleri üretmektedir. Hediye alacağınız kişi kar küresini gördüğünde çok sevinecektir.
Annenizin en çok ihtiyacı olan veya önceden beğenmiş olduğu bir kıyafeti alarak ona sürpriz yapabilirsiniz.
Fotoğraflı takvimlerde yeni yıl için oldukça güzel bir seçim olabilir.
Hediye alacağınız arkadaşınızın masa başı bir işi varsa fotoğraflı takvim onun için hem çok kullanışlı olacaktır hemde baktıkça sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.