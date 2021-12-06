18 yaşındaki Hatice'nin organları 4 kişiye hayat oldu

Denizli'de yaşayan 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, üniversiteyi bu yıl kazandı. En büyük hayali öğretmen olmaktı. 20 Kasım'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.

Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları ailesinin isteğiyle bağışlandı.

DUYGU DOLU SÖZLER

Ameliyatla alınan kalp ve karaciğeri İzmir'e yollandı. İki böbreğiyle Denizli'de Atilla Özer ve Mustafa Özgören'i hayata bağladı. 7 yıldır diyaliz hastası olan sınıf öğretmeni Mustafa Özgören, "Bize ikinci bir şans veren kızımızın ailesine teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu anlattı.

Sağlık teknisyeni Atilla Özer ise "Her gün bir ümitle organ nakli olmayı bekliyordum. Hastaneden donör bulunduğunu söylediler. Dünyalar benim oldu. Genç kızın ailesine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.