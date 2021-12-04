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    İstanbul Üsküdar'da skandal olay! Önce tükürdü sonra inkar etti

    Üsküdar’da ünlü bir alışveriş merkezine giden Ufuk E. adlı kadın, güvenlik noktasından geçti. Kutuyu X-ray’e bırakmayan kadın, güvenlik görevlisine saldırdı. Önce kutuyla vuran saldırgan kadın, ardından görevliye hakaret etti ve tükürdü.

    AVM saldırısı

    Ufuk E. adlı kadın geçen Ağustos ayında gittiği Üsküdar'daki alışveriş merkezini birbirine kattı. Elindeki çantasını X-Ray cihazına koydu ancak kutuyu bırakmayan Ufuk E.'ye güvenlik görevlisi Ayşe A. uyarıda bulundu.

    Görevlinin kendisini engellemeye çalıştığı sırada ise kutuyla kadına saldırdı, yetmezmiş gibi maskesini de açıp tükürdü ve hakaretler yağdırdı. Emniyete götürülen saldırgan konuşurken ağzından tükürük çıkmış olabileceğini öne sürdü.

    Vücudunda tırnak izleri bulunan ve darp raporu alan Ayşe A.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ufuk A. hakkında "yaralama" ve "hakaret" suçundan soruşturma açıldı.

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    Hani yalandı!
    Haberler Yaşam İstanbul Üsküdar'da skandal olay! Önce tükürdü sonra inkar etti
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