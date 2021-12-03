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    Yer: Mersin Toroslar... Yuva yıkan terapi!

    Aile terapistinin, ‘Evliliğinizi kurtarmak için evleri ayırın’ önerisini yerine getiren çiftin ilişkisi bitti. Eşinin yeni evine giden öğretmen kadın, şok oldu. Çünkü eşi okul müdiresiyle kendisini aldatıyordu.

    Yuva yıkan terapi!

    Mersin Toroslar'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A.(39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift aile terapistine gitti. 9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin de önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi.



    Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği anda, görev yaptığı okulun müdürü Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nin yaşadığı eve girdiğini gördü.



    GEÇERKEN UĞRAMIŞ
    Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı. Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak kapıyı açan olmadı. Eşini telefonla arayan Leyla A. yanıt alamayınca kendisine "Senle Deniz'i gördüm. Aç kapıyı" şeklinde mesaj attı. Leyla A. ile birlikte toplam 4 kişi, yarım saat bekledikten sonra kapı açıldı. Arkadaşlarıyla birlikte eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdürü Deniz B., "Hastaneden geliyordum. Geçerken uğradım" dedi. Hayatının şokunu yaşayan kadın, okul müdürü kadından şikâyetçi oldu; eşine karşı da zina suçlamasıyla dava açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.


        ALDATILAN EŞ LEYLA A.

        UTANACAK YÜZÜN BİLE YOK
        Leyla A., "Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok. Kadınlığından, anneliğinden utan" diye isyan etti.


        Bekir COŞKUN


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