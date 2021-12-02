Yunus Göç, 2 aylık bebeği Cihan’a dakikalarca işkence etti! Eşine de 'Ağlarsa boğazını sık' dedi

Gaziantep'te Semra-Yunus Göç çiftinin oğulları Cihan, doğar doğmaz dehşeti yaşadı. Çünkü öz babası tarafından defalarca şiddete uğradı. Durumu fark eden anne Semra Göç, odaya yerleştirdiği cep telefonuyla korku dolu anları kayda aldı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından cani adam gözaltına alındı. İfadesinde "Mama vereceğim esnada ağladı. Bir anlık sinirle onu darp ettim" diyen cani tutuklandı.

Anne Semra Göç ise savcılıktaki ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: 1-2 hafta önce Cihan'ın yüzünde morluklar fark ettim. Ağzından burnundan kan geldi. Eşime "Doktora götürelim" dedim. "Sakın doktora söyleme" dedi. Sık sık bana "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak. O zaman susar' diyordu. MUSTAFA SAİT ÖZKAN

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doğar doğmaz baba şiddetiyle tanışan Cihan bebek, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz yavrunun durumu iyiye gidiyor.

EŞİNİ DE DÖVMÜŞ

Cani Yunus Göç'ün suç dosyası da kabarıktı! Ocak ayında eşi Semra Göç'e şiddet uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle evine dönen Semra Göç, 4 ay önce boşanma davası açmıştı...