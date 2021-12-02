Tam 1600 yıllık! Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda kemik flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu

Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve kazı çalışmaları yürütülen Zerzevan Kalesinde kemik flüt ve bronz anahtarlı yüzük ortaya çıkarıldı. İki parça halinde bulunup birleştirilen flüt, küçükbaş hayvanın bacak kemiği üzerine yuvarlak delikler açılarak kullanıldığı öğrenilirken, yüzeyinde biri kırık altı adet delik görülen flüt MS 4-5. yüzyıla tarihlendirildiği ve 1600 yıllık olduğu ortaya çıktığı belirlendi.
Flüt askeri şehir olan Zerzevan Kalesi'nde yaşayanların sanat ve müzik ile ilgilerinin olduğunu da göstermesi açısından önemli olduğu açıklandı.
Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, anahtarlı yüzükte kilit içerisine giren dil ve gövde kısmı, el ile tutulan yüzük kısmına geçirildiğini söyledi. Doç. Dr. Coşkun, "Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklendiği, dairesel formlu halkası açık uçlu olup birer kuşbaşı ile son buluyor. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlı yüzük, MS 4-5. yüzyıla tarihlendirilmekte olduğu ve 1600 yıllık olabileceği görülüyor" dedi.
"SADECE ASKERİ FAALİYETLER YAPILMAMIŞ AYNI ZAMANDA MÜZİK VE SANATLA DA İLGİLENİLMİŞ"
Söz konusu eserlerin kazılarda çok nadir ele geçmekte olduğunu ve bölgede ilk defa karşılarına çıktığını söyleyen Doç. Dr. Coşkun, "Zerzevan Kalesi'de 2014 yılında kazı çalışmaları başladı ve halen devam ediyor.