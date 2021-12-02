Tam 1600 yıllık! Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda kemik flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu

Flüt askeri şehir olan Zerzevan Kalesi'nde yaşayanların sanat ve müzik ile ilgilerinin olduğunu da göstermesi açısından önemli olduğu açıklandı.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, anahtarlı yüzükte kilit içerisine giren dil ve gövde kısmı, el ile tutulan yüzük kısmına geçirildiğini söyledi. Doç. Dr. Coşkun, "Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklendiği, dairesel formlu halkası açık uçlu olup birer kuşbaşı ile son buluyor. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlı yüzük, MS 4-5. yüzyıla tarihlendirilmekte olduğu ve 1600 yıllık olabileceği görülüyor" dedi.