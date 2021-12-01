Türkiye'yi lodos çarptı! Saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgar can aldı

Şiddetli fırtına, Türkiye'yi esir aldı. Hafta başından itibaren İstanbul ve çevre kentleri vuran şiddetli lodos, milyonlarca insana kabusu yaşattı. Saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, tekneler battı.

İstanbul'da 4, Zonguldak ve Kocaeli'de 2 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. AFAD, İstanbul'da 528 çatının uçtuğunu açıkladı.

Yurdal Gökçe, Gebze'de işyerinin fırtına nedeniyle hasar gören çatısını onarmak istedi. Hayatını kaybetti.

İstanbul Maltepe'de Ro-Ro isimli yük gemisi fırtına nedeniyle battı.

KAHRAMANLAR KONUŞTU

Türkiye, dün bu kareye kilitlendi. Motosikletli kuryeler, rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçemedi. Onlara yardım eden metrobüs şoförü Adem Çalışkan ve Osman Yurtseven, "Sosyal medyadaki yorumlar bizi mutlu etti" dedi.

EVLADINA SİPER OLDU

İstanbul'da Elif Şanver, uçan çatının altında kaldı. 2.5 yaşındaki çocuğunu korumak için üzerine kapanan anne, kurtarılamadı.