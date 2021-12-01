Son dakika: İzmir'de uyuşturucu parası istediği annesi boğarak öldürdü! "Bundan daha acı ne olabilir"

Son dakika haberi...İzmir'de 6 ay önce uyuşturucu parası yüzünden çıkan tartışmada anne Ayşe Vural (59), kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürmüştü.
Kızı mezara, eşi cezaevine giren baba Saffet Vural, "Kızım uyuşturucu illeti yüzünden evi iki defa yakmaya çalıştı, annesinin üzerine kaynar su döktü. Hamile kız kardeşine bıçakla saldırıp öldürmek istedi. 12 yıldır geceleri uyku yüzü görmedik. En sonunda eşim katil oldu. Anneler babalar dikkatli olsunlar" dedi.
Buca'da 17 Mayıs günü Ayşe Vural, polisi arayıp "Kızımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ı yatağında cansız buldu. Ayşe Vural, evde bulunan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Anne tutuklanırken, baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Uyuşturucu bağımlısı kızı mezara, eşi ise cezaevine giren Saffet Vural (69) ilk kez SABAH'a konuştu: