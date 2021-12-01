Son dakika: İzmir'de uyuşturucu parası istediği annesi boğarak öldürdü! "Bundan daha acı ne olabilir"





ONU O HALDE GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANDI

Eşimi cezaevine ziyarete gittim. Bana "Burada cehennemi yaşıyorum. Özgürken, dışarıdayken bizim evde yediğimiz lokma cennet lokması gibiymiş" dedi. Cezaevinde ağlıyordu. Onu o halde görünce içim parçalandı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Kızımı toprağa verdim. Eşim cezaevine girdi. Bundan daha acı ne olabilir. Kızımızı uyuşturucu batağından kurtarmak için her şeyi yaptık. 4 kere akıl hastanesine yatırdık, olmadı. En sonunda eşim katil oldu. Olaydan sonra gözaltında olduğum için kızımın cenaze namazına bile katılamadım.