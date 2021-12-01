Mardin'de yeni bir böcek türü keşfedildi! Eski Tarım Bakanı Nihat Şevket İyriboz'un ismi verildi

'TÜRÜN ERKEĞİ VE DİŞİSİ İZMİR'DE'

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, "Bu yeni bir tür, dünyada ilk defa tespit edildi, Mardin'in Ömerli ilçesinde kiraz bahçelerinde bulundu. Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Türün erkeği ve dişisi İzmir Lodos Entomoloji Müzesi'nde saklanıyor.