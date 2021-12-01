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    • Yaşam
    • 01.12.2021 10:55
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    • 01.12.2021 11:17
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    Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Hala konuşmadı

    İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz'ı (30) ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Emre Erdoğan'ı (32) öldüren Ersin Yılmaz (28) hakim karşısına çıkarıldı. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Ersin Yılmaz, tüm sorulara “Susma hakkımı kullanmak istiyorum” diye cevap verdi. Öldürülen Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan ise “Biz severek evlenmiştik. Eşim telefonunu açığa koyardı, hatta evde bana verirdi. Şifre kullanmazdı. Sanığın eşi ile arasında ilişki olduğu iftiradır, yalandır” dedi.

    Cani suskunluğu

    İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanık Ersin Yılmaz, cezaevinden İstanbul Adliyesine getirildi. Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz, kardeşleri Adem Yılmaz, Burak Yılmaz, Melike Bozkurt ile bir diğer cinayet kurbanı Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan da duruşmaya katıldı.

    BABANIN DİNMEYEN GÖZYAŞLARI
    Sabah'ın haberine göre; gözyaşlarını tutamayan baba Yılmaz'ın bir türlü sakinleşememesi üzerine acılı baba salondan çıkarıldıktan sonra duruşma yapılabildi. İddianamedeki suçlamalar okunduktan sonra sanık Ersin Yılmaz'dan savunmasını yapması istendi. Yılmaz, susma hakkını kullanmak istediğimi söyledi. Mahkeme başkanı Hakan Türkön, emniyet ve savcılıkta da susma hakkını kullandığı için sanığın daha önce alınmış ifadesi olmadığını kaydetti. Başkan Türkön, dava dosyasındaki tutanak ve raporları okuyarak, bu delillere karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu. Sanık, yine susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

    "PTT" DİYE KAPIYI AÇTIRDI
    Ölen Ersin Yılmaz'ın eşi Büşra Erdoğan ise "Sanığı tanımıyorum. Olay günü binadaki tüm dairelerin zilleri çaldı. Kameradan kimseyi görmedim. 'Kim o' dedim, ses veren olmadı. Bu nedenle kapıyı açmadım. Çocuklarıma yemek hazırlamaya başladım. Biraz sonra yeniden ziller çalmaya başladı. Komşulardan biri dış kapıyı açmış. Bizim kapıya biri gelip zili çaldı. Mercekten baktığımda yine kimseyi göremedim. Dışarıdaki kişi 'PTT'den geldim' dedi. Bu nedenle kapıyı açtım. Elinde 100 TL vardı. 'Emre evde mi' diye sordu. Arkadaşı zannettiğim için eşimi çağırdım. Sanık kapıyı tekmeleyip bir anda eşime ateş etti" dedi.

    "KOLLARINDAN TUTTUM"
    Sanık Ersin Yılmaz'ın "Eşimi vurdum, bunu da vurdum. 5 yıldır ilişkileri varmış" dediğini aktaran Büşra Erdoğan, "Biz severek evlenmiştik. Eşim telefonunu açığa koyardı, hatta evde bulunduğu zamanlarda bana verirdi. Şifre kullanmazdı. Sanığın eşi ile arasında ilişki olduğu iftiradır, yalandır" dedi.

        Büşra Erdoğan, eşini öldüren Ersin Yılmaz'ı, kaçmaması için kollarından tuttuğunu ancak Yılmaz'ın silah doğrultup 'seni de vururum' dediğini ve kendisini ittiğini de anlattı.

        BİR KİŞİYE DE İŞKENCE YAPMIŞ
        Büşra Erdoğan ayrıca lakabı Almancı olan Neco isimli bir kişinin, sanık tarafından ormana götürülüp 3 gün işkence yapıldığına dair eşine fotoğraflar gönderdiğini söyledi. Mahkeme başkanı bu kez sanık Ersin Yılmaz'a, Büşra Erdoğan'ın anlattıklarıyla ilgili bir diyeceği olup olmadığını sordu.
        Sanık yine "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" cevabını verdi. Avukatları ise sanıkla görüşüp savunma hazırlamak için süre istedi. Elif Yılmaz'ın ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Bir sonraki duruşma iki ay sonra yapılacak.

        ŞİKAYETLERİ DURDURAMADI
        Ersin Yılmaz 24 Eylül 2020 tarihinde eşi Elif Yılmaz'ı zorla Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alana götürüp, kafasından ve göğsünden kurşunlamıştı. Yılmaz, Emre Erdoğan'ın evine gidip ikinci cinayeti işledikten sonra polise teslim olmuştu. 3 çocuk annesi Elif Yılmaz'ın ise birçok kez eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
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