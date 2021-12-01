Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Hala konuşmadı

Büşra Erdoğan, eşini öldüren Ersin Yılmaz'ı, kaçmaması için kollarından tuttuğunu ancak Yılmaz'ın silah doğrultup 'seni de vururum' dediğini ve kendisini ittiğini de anlattı.

BİR KİŞİYE DE İŞKENCE YAPMIŞ

Büşra Erdoğan ayrıca lakabı Almancı olan Neco isimli bir kişinin, sanık tarafından ormana götürülüp 3 gün işkence yapıldığına dair eşine fotoğraflar gönderdiğini söyledi. Mahkeme başkanı bu kez sanık Ersin Yılmaz'a, Büşra Erdoğan'ın anlattıklarıyla ilgili bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Sanık yine "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" cevabını verdi. Avukatları ise sanıkla görüşüp savunma hazırlamak için süre istedi. Elif Yılmaz'ın ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Bir sonraki duruşma iki ay sonra yapılacak.