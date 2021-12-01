Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Hala konuşmadı

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanık Ersin Yılmaz, cezaevinden İstanbul Adliyesine getirildi. Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz, kardeşleri Adem Yılmaz, Burak Yılmaz, Melike Bozkurt ile bir diğer cinayet kurbanı Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan da duruşmaya katıldı.
BABANIN DİNMEYEN GÖZYAŞLARI
Sabah'ın haberine göre; gözyaşlarını tutamayan baba Yılmaz'ın bir türlü sakinleşememesi üzerine acılı baba salondan çıkarıldıktan sonra duruşma yapılabildi. İddianamedeki suçlamalar okunduktan sonra sanık Ersin Yılmaz'dan savunmasını yapması istendi. Yılmaz, susma hakkını kullanmak istediğimi söyledi. Mahkeme başkanı Hakan Türkön, emniyet ve savcılıkta da susma hakkını kullandığı için sanığın daha önce alınmış ifadesi olmadığını kaydetti. Başkan Türkön, dava dosyasındaki tutanak ve raporları okuyarak, bu delillere karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu. Sanık, yine susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.
"PTT" DİYE KAPIYI AÇTIRDI
Ölen Ersin Yılmaz'ın eşi Büşra Erdoğan ise "Sanığı tanımıyorum. Olay günü binadaki tüm dairelerin zilleri çaldı. Kameradan kimseyi görmedim. 'Kim o' dedim, ses veren olmadı. Bu nedenle kapıyı açmadım. Çocuklarıma yemek hazırlamaya başladım. Biraz sonra yeniden ziller çalmaya başladı. Komşulardan biri dış kapıyı açmış. Bizim kapıya biri gelip zili çaldı. Mercekten baktığımda yine kimseyi göremedim. Dışarıdaki kişi 'PTT'den geldim' dedi. Bu nedenle kapıyı açtım. Elinde 100 TL vardı. 'Emre evde mi' diye sordu. Arkadaşı zannettiğim için eşimi çağırdım. Sanık kapıyı tekmeleyip bir anda eşime ateş etti" dedi.
"KOLLARINDAN TUTTUM"
Sanık Ersin Yılmaz'ın "Eşimi vurdum, bunu da vurdum. 5 yıldır ilişkileri varmış" dediğini aktaran Büşra Erdoğan, "Biz severek evlenmiştik. Eşim telefonunu açığa koyardı, hatta evde bulunduğu zamanlarda bana verirdi. Şifre kullanmazdı. Sanığın eşi ile arasında ilişki olduğu iftiradır, yalandır" dedi.