Kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden kocası 17 yıl hapis alınca gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Şişli'de Samet Mutlu, küçük kızının gözleri önünde eşi Sabiha Mutlu'yu 5 kurşunla ağır yaraladı. Tutuklanan zanlı, dün karar duruşmasına çıktı. Genç kadın mahkum edildiği sandalye ile geldi.

Mahkeme, Samet Mutlu hakkında 17 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Sabiha Mutlu, "10 yıldır her zaman şiddet uyguladı ama hiç ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Belki benim bacaklarıma mâl oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O 17 sene aldı. Çok mutluyum. Adalet bugün benim için tecelli etti çok şükür. Şu an ameliyatlıyım bacaklarım sargı içinde." dedi. Deniz YUSUFOĞLU