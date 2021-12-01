Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden kocası 17 yıl hapis alınca gözyaşlarını tutamadı

    Sabiha Mutlu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tekerlekli sandalyeye mahkum edildi. Cani 17 yıl ceza alınca ise "Bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. çok mutluyum" dedi.

    Çok mutluyum

    İstanbul Şişli'de Samet Mutlu, küçük kızının gözleri önünde eşi Sabiha Mutlu'yu 5 kurşunla ağır yaraladı. Tutuklanan zanlı, dün karar duruşmasına çıktı. Genç kadın mahkum edildiği sandalye ile geldi.

    Mahkeme, Samet Mutlu hakkında 17 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

    Sabiha Mutlu, "10 yıldır her zaman şiddet uyguladı ama hiç ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Belki benim bacaklarıma mâl oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O 17 sene aldı. Çok mutluyum. Adalet bugün benim için tecelli etti çok şükür. Şu an ameliyatlıyım bacaklarım sargı içinde." dedi. Deniz YUSUFOĞLU

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    7 yıl sonra ilk kez toplanıyor!
    Haberler Yaşam Kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden kocası 17 yıl hapis alınca gözyaşlarını tutamadı
        SON DAKİKA