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    • Yaşam
    • 30.11.2021 19:57
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    • 30.11.2021 19:59
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    Zirve bembeyaz! Balıkesir'e mevsimin ilk karı düştü

    Son dakika haberleri... Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı zirvede görüntülendi.

    İHA
    Zirve bembeyaz!

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

    Bölgenin Uludağ'dan sonra bin 764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus'a kar yağdı.

    Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus Dağı karla buluştu. İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı da zirveden görüntülendi.

    Kar kalınlığının artması ile birlikte vatandaşların Ulus'ta kar maceralarının başlaması bekleniyor.
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        Haberler Yaşam Zirve bembeyaz! Balıkesir'e mevsimin ilk karı düştü
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