Tuzla'da kapkaç! 17 yaşındaki çete lideri 49'uncu kez yakalandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri H.H.P ve çetesinin 1 Ekim 2021 tarihinde Maltepe, Bağdat caddesinde mağdur A.T.'nin bankadan çektiği 150 bin lirasının kapkaç yapılarak çalınması, 25 Ekim 2021 tarihinde Pendik, Yenişehir mahallesinde mağdurlar S.A. ile A.E.'nin toplam 550 bin lirasının kapkaç ve yağma yapılarak çalınması olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Esenyurt'tan bir otomobil çaldıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.