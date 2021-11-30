Tuzla'da kapkaç! 17 yaşındaki çete lideri 49'uncu kez yakalandı

Tuzla, İçmeler Mahallesinde bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi.
Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu. Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.
ÇALINTI OTOMOBİLE CAM FİLMİ TAKTIRIRKEN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı.