En kolay, lezzetli, az malzemeli ananaslı pizza (Hawaiian) tarifi! Ananaslı jambonlu pizza nasıl yapılır, hangi ülkede keşfedilmiştir?

Ananaslı jambonlu pizza tarifi arama motorlarında yoğunlukla araştırıyor. Söz konusu pizza olunca meyve katınca dahi lezzeli bir hale geliyor. Ananaslı pizza (Hawaiian pizza), klasik pizza malzemelerinin yanında ananas içeren bir pizza türü olarak karşımıza çıkıyor. Hawaiian pizza hakkında her ne kadar "Pizzada ananas olur mu?" sorusu gündeme gelse de sevenleri oldukça fazla. Haberimizde ananaslı jambonlu pizza tarifine yer verdik. Peki, Ananaslı pizza nasıl yapılır? Ananaslı jambonlu pizza malzemeleri neler? İşte en leziz ananaslı pizza tarifi haberimizde!
ANANASLI PİZZA TARİFİ!
8 dilim
Hazırlık süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
375 gram un
¾ paket yaş maya
¾ su bardağı ılık süt
¾ su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
1 adet ananas
10 dilim jambon
1 adet orta boy domates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
1 tatlı kaşığı kekik