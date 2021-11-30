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    • Yaşam
    • 01.12.2021 09:22
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    • 01.12.2021 09:22
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    En kolay, lezzetli, az malzemeli ananaslı pizza (Hawaiian) tarifi! Ananaslı jambonlu pizza nasıl yapılır, hangi ülkede keşfedilmiştir?

    Hawaiian pizza diğer adıyla ananaslı pizzanın mucidi, Kanada'nın Ontario Eyaleti'ne bağlı Chatham şehrindeki Satellite Restaurant'ta çalışan Yunan göçmeni Sofirios "Sam" Panopoulos'tur. Arama motorlarında ananaslı jambonlu pizza tarifi hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Haberimiz içerisinde en kolay ananaslı pizza tarifine yer verdik. İşte, ananaslı pizza nasıl yapılır? Ananaslı jambonlu pizza malzemeleri neler? Sorularının cevabı...

    takvim.com.tr
    En kolay, lezzetli, az malzemeli ananaslı pizza Hawaiian tarifi!

    Ananaslı jambonlu pizza tarifi arama motorlarında yoğunlukla araştırıyor. Söz konusu pizza olunca meyve katınca dahi lezzeli bir hale geliyor. Ananaslı pizza (Hawaiian pizza), klasik pizza malzemelerinin yanında ananas içeren bir pizza türü olarak karşımıza çıkıyor. Hawaiian pizza hakkında her ne kadar "Pizzada ananas olur mu?" sorusu gündeme gelse de sevenleri oldukça fazla. Haberimizde ananaslı jambonlu pizza tarifine yer verdik. Peki, Ananaslı pizza nasıl yapılır? Ananaslı jambonlu pizza malzemeleri neler? İşte en leziz ananaslı pizza tarifi haberimizde!

    ANANASLI PİZZA TARİFİ!

    8 dilim

    Hazırlık süresi: 30 dakika

    Pişirme süresi: 15 dakika

    Malzemeler:

    375 gram un

    ¾ paket yaş maya

    ¾ su bardağı ılık süt

    ¾ su bardağı su

    1 tatlı kaşığı tuz

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    Üzeri için:

    1 adet ananas

    10 dilim jambon

    1 adet orta boy domates

    1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

    1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

    1 tatlı kaşığı kekik

        Pişirme önerisi:

        Arzuya göre önceden hazırladığınız domates sosu pizzanın taban kısmına sürebilir, rendelenmiş kaşar peyniri ve diğer malzemeleri sonradan ekleyebilirsiniz.

        NASIL YAPILIR?

        Pizza hamuru için; ılık süt ve yaş mayayı derin bir karıştırma kabına alıp mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

        Elenmiş un, su ve tuz ilavesiyle karıştırmaya başladığınız hamuru kıvam alana kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez kapatıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletip mayalandırın.

        Kabukları soyulmuş ananası ince ince dilimledikten sonra parçalara ayırın. Kabuklarını soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde kesin. Jambon dilimlerini ananas dilimleriyle uyumlu olacak şekilde parçalara ayırın.

        Mayalı hamuru az miktarda eklediğiniz sıvı yağ yeniden yoğurup kısa bir süre daha mayalandırın.

        Gerekli kıvamı alan hamuru eliniz ya da merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açıp fırın tepsisine alın.

        Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serptikten sonra domates küpleri ve kekik ekleyin. Ananas ve jambon dilimlerini ekleyin. Rendelenmiş mozzarella peyniri ilavesiyle son dokunuşu yapın.

        Önceden ısıtılmış 200-220 derece fırında, 15 dakika kadar pişirdiğiniz pizzayı dilimleyip sıcak olarak servis edin.
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        Haberler Yaşam En kolay, lezzetli, az malzemeli ananaslı pizza (Hawaiian) tarifi! Ananaslı jambonlu pizza nasıl yapılır, hangi ülkede keşfedilmiştir?
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