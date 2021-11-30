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    İlk eşini 3 yıl önce kazada ikinci eşini cinayete kurban verdi!

    Muğla Seydikemer'de arazi anlaşmazlığı yüzüden 3 kişi öldürülmüştü. Öldürülenler arasında Tahsin Buhuroğlu'nun eşi Saliha Buhuroğlu'da vardı. İlk eşini 3 yıl önce kazada kaybeden Buhuroğlu ikinci eşini cinayete kurban verdi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Kasım tarihli yurttan haberler...

    Kadere bak!

    Muğla Seydikemer'de önceki gün arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen 3 kişi, geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Öldürülenler arasında bulunan Tahsin Buhuroğlu'nun (29) eşi Saliha Buhuroğlu, yine dul kaldı. Genç kadın ilk eşini 2018'de trafik kazasında kaybetmişti.



    Geçen Eylül'de evlendiği Tahsin Buhuroğlu da cinayete kurban gitti. İlk evliliğinden 6 yaşındaki oğlu yetim kalan acılı anne ve ikinci eşi Tahsin'den 6 haftalık hamile olan genç kadın, "Hayallerimi yaşayamadım. Kucağımdaki oğlum, karnımdaki bebeğim yetim kaldı. Çocuklarım için ayakta durmaya devam edeceğim" diyerek gözyaşı döktü.



    SON MODA ŞİKAYET
    Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Nükhet Duru'nun hizmetlisinin parasını çaldığını iddia etti.



        İFTİRA
        Saraçoğlu, iftiraya maruz kaldığını ileri sürerek iddia sahibi Deniz Akkaya'yı savcılığa ihbar etti. Akkaya'nın tepkisi merak konusu. (Dilek YAMAN DEMİR)



        ACAR'A TEHDİT DAVASI
        İstanbul Beykoz'da 4 yıl önce çıkan silahlı bir çatışmada hayatını kaybeden iş adamı Oktay Üzüm'ün ailesi, iş adamı Erdal Acar ile babası İsmet Acar hakkında kendilerini dolandırdıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Üzüm ailesinin avukatı Handan Bakbak, Oktay Üzüm'ün ölümünün ardından Erdal Acar'ın kendisine duyulan güveni kötüye kullandığını iddia etti. Ailenin 11 milyon 338 bin dolar dolandırıldığını belirtti.



        ÖMER MAGANDA KURBANI
        Gaziantep'te Ömer Ali Saçlı (7), amcasıyla birlikte dedesinin evine gitmek için yola çıktı. Küçük çocuk yolda bir anda yere yığıldı. Amca, yeğeninin başından kan geldiğini görünce çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan minik çocuk kurtarılamadı. Polis soruşturma başlattı.



            KOZALAK CİNAYETİ
            Bursa Karacabey'de evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin (28), kozalak toplamaya gitti. Hiç tanımadığı kişilerin topladığı kozalakları çalmaya çalıştığını fark etti. O kişilerle Çetin arasında tartışma çıktı. 6 hırsızlık zanlısı, genç adamı bıçakla öldürdü.



            96 MİLYON TL DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 96 milyon 152 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 371 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 522'şer lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 227 BİN TL
            10 BİLEN bir kişi, 227 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 120'şer lira, 8 bilenler 258'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

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            Haberler Yaşam İlk eşini 3 yıl önce kazada ikinci eşini cinayete kurban verdi!
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