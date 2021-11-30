İlk eşini 3 yıl önce kazada ikinci eşini cinayete kurban verdi!





96 MİLYON TL DEVRETTİ

6+JOKER bilen çıkmayınca 96 milyon 152 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 371 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 522'şer lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.