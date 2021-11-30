İlk eşini 3 yıl önce kazada ikinci eşini cinayete kurban verdi!

Muğla Seydikemer'de önceki gün arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen 3 kişi, geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Öldürülenler arasında bulunan Tahsin Buhuroğlu'nun (29) eşi Saliha Buhuroğlu, yine dul kaldı. Genç kadın ilk eşini 2018'de trafik kazasında kaybetmişti.
Geçen Eylül'de evlendiği Tahsin Buhuroğlu da cinayete kurban gitti. İlk evliliğinden 6 yaşındaki oğlu yetim kalan acılı anne ve ikinci eşi Tahsin'den 6 haftalık hamile olan genç kadın, "Hayallerimi yaşayamadım. Kucağımdaki oğlum, karnımdaki bebeğim yetim kaldı. Çocuklarım için ayakta durmaya devam edeceğim" diyerek gözyaşı döktü.
SON MODA ŞİKAYET
Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Nükhet Duru'nun hizmetlisinin parasını çaldığını iddia etti.