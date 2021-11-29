Yazar Ece Ergönenç’e platonik aşık kabusu: Samuray kılıçlı katil gibi…

Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor. 'Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak, seni ışık bedenine kavuşturacağım' diyor.