Yazar Ece Ergönenç’e platonik aşık kabusu: Samuray kılıçlı katil gibi…

Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.
'YALVARIRIM KURTARIN'
İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu kez takip daha yakından olmaya başladı.
Korkudan sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Ergönenç, yaşadıklarını anlattı: "5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor.