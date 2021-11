Duyu Market ürünlerinin çocukların gelişim dönemine katkısı

Platformun kurucusu ve başkanı Uzm. Dr. Kösem, çocukların gelişim döneminde eğitim materyallerinin kullanımı hakkında merak edilenleri cevapladı.

"EĞİTİM MATERYALLERİ ÇOCUKLARIN VE BEBEKLERİN İLGİSİNİ YÜKSEK DÜZEYDE ÇEKİYOR"

Çocukların ve hatta bebeklerin eğitim materyalleriyle kurmuş olduğu iletişimi değerlendiren Uzm. Dr. Figen Şen Kösem; "Eğitim materyalleri, büyük oranda oyuncak formunda dizayn ediliyor. Her yaş grubu için farklı biçimlerde ve standartlarda özel olarak geliştirilen oyuncaklar, çocukların gelişim dönemine ilişkin oldukça iz bırakacak katkılar sağlayabiliyor. Hatta yetişkin bir birey olma sürecinde çocukluk dönemine ait bu tarz materyallerin etkisi oldukça güçlü. Eğitim materyalleri, çocukların ve hatta bebeklerin ilgisini yüksek düzeyde çekiyor ve en nihayetinde çeşitli becerilerinin gelişmesine katkı sunuyor. Her bir eğitim materyali, çocukluk döneminde gelişimin sağlıklı biçimde sağlanması adına özel olarak planlanır. Planlama sürecinde çocuğun eğitim materyaliyle kuracağı iletişimden bu iletişim sonucunda ortaya çıkacak olası geri bildirimlere kadar hemen her nokta değerlendirilir. Dolayısıyla eğitim materyalleri, tahmin edildiğinden daha etkili bir gelişim ürünüdür." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"MOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDAKİ ETKİLERİ BİLİNİYOR"

Eğitim materyalleri ve eğitici oyuncakların çocukluk dönemi gelişimindeki etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunan Kösem; "Günümüzde eğitim materyallerinin motor becerilerini geliştirme konusundaki etkileri açık olarak biliniyor. Özellikle bebeklik döneminden çocukluk dönemine geçişte bebeklerin daima yeni şeylere adapte olma eğilimi vardır. Bu süreçte oyuncaklar ve eğitim materyalleri, bebeklerin deneme-yanılma yöntemini en iyi şekilde kullanmalarını sağlıyor. Böylelikle aslında insanın genel anlamda gelişimini oluşturan en temel unsur olan deneyimleyerek öğrenme, eğitim materyalleri aracılığıyla bebeklik döneminde çocuğun gelişiminde özel bir yere sahip oluyor." ifadelerini kullanarak eğitici oyuncakların ve materyallerin çocukların gelişim dönemine etkileri üzerine açıklama yaptı.

