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    • Yaşam
    • 28.11.2021 01:20
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    • 28.11.2021 01:34
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    Tıra arkadan çarpan otomobil ikiye bölündü

    Son dakika haberleri... Manisa'da aynı yönde seyir halinde olan otomobil önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

    İHA
    Kazada ikiye bölündü!

    Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan otomobil önündeki tıra çarptı.

    Manisa'nın Kula ilçesi Yurtbaşı Mahallesi E-96 Karayolu üzeri Uşak yönü istikametinde saat 20.30 sıralarında 35 ZV 1566 plakalı bir otomobil ile seyir halinde olan H.E. (22) isimli sürücü, aynı istikamette seyreden K.K. (35) idaresindeki 27 AEU 587 plakalı tıra arkadan çarptı.

    ARABA İKİYE BÖLÜNDÜ
    Meydana gelen kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü H.E. yaralanarak Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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