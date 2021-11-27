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    • Yaşam
    • 27.11.2021 19:25
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    • 27.11.2021 19:25
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    Tekirdağ'da facia kaza! Tarlaya uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cüneyt K. adlı vatandaşın bir anlık dalgınlığı sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen Cüneyt K'yi kurtaramadı.

    Tekirdağ’da otomobil tarlaya uçtu!

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



    Kaza, Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Cüneyt K. (49) idaresindeki 34 ZC 0072 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Yaşanan kazada arabanın yan camından fırlayan sürücü, kaza mahallinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulunsa da Cüneyt K. hayata döndürülemedi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da facia kaza! Tarlaya uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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