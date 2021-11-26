Lüks araçtaki kadın sürücü fren yerine gaza bastı! Kadıköy'de dehşet anları...

Kazayı gören esnaf Hakan Uysal, "Arabanın sahibi bayanın gazı takıldı, sonra diğer araçlara vurdu. İçinden itfaiye ekipleri ile biz çıkarttık. Yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdılar. İki kişi hafif yaralı, diğer sürücü de elinden yaralandı" diye konuştu.